Thunderbolts, tornerà anche Melina di Rachel Weisz? Parliamone

Da qualche giorno la maggior parte dei fan del Marvel Cinematic Universe non fa che commentare l impressionante cast di Thunderbolts, dal quale però è assente un nome molto importante: quello dell'attrice premio Oscar Rachel Weisz, interprete di Melina nella saga Marvel Studios.

Come visto nel primo film della Fase 4, Black Widow, la Melina di Rachel Weisz è 'la madre' della Vedova Nera originale, Natasha Romanoff di Scarlett Johansson, e la 'seconda' Vedova Nera, sua 'sorella' Yelena Belova, interpretata da Florence Pugh: come ha confermato la presentazione dei Marvel Studios al d23, Thunderbolts non deriverà esclusivamente dalla serie tv Falcon & The Winter Soldier ma sarà estremamente connesso anche agli eventi di Black Widow, del quale sarà quasi una sorta di sequel dato che includerà tra i protagonisti, oltre a Yelena, anche il Red Guardian di David Harbour e la Task Master di Olga Kurylenko, due personaggi Marvel introdotti nella saga proprio nel film di Scarlett Johansson.

Forse ricorderete che Black Widow, un prequel ambientato prima degli eventi di Captain America: Civil War, lasciava in libertà 'la famiglia' di Natasha, con Yelena, Red Guardian, Melina e Task Master che, dopo aver distrutto la Stanza Rossa, si davano alla macchia prima di essere arrestati dal generale Ross del compianto William Hurt. Se, successivamente, la serie tv Hawkeye ha permesso ai fan di scoprire quale strada abbia intrapreso Yelena dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Thunderbolts presumibilmente racconterà cosa abbiano fatto gli altri membri della famiglia in tutti questi anni: forse non a caso David Harbour ha recentemente parlato di Thunderbolts come un film agrodolce fatto di un 50% di commedia e un 50% di dramma, del resto.

Al momento non ci sono né rumor né conferme ufficiali circa un ritorno di Rachel Weisz, ma con tutto il resto della 'famiglia' già a bordo, sarebbe davvero strano non vederla a bordo...a meno che, ovviamente, a Melina non sia accaduto qualcosa nel frattempo: voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.