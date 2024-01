Thunderbolts, svelato il ruolo di Ayo Edebiri di The Bear nel film MCU?

Dopo la clamorosa uscita di scena di Steven Yeun da Thunderbolts, con l'attore di Beef e Nope che ha lasciato il ruolo di Sentry a causa di conflitti di programmazione, emergono nuove indiscrezioni dal dietro le quinte dell'atteso nuovo film crossover dei Marvel Studios.

Secondo il noto scooper Can We Get Some Toast, dal curriculum pressoché indiscutibile, la star di Bottoms e The Bear Ayo Edebiri è stata scelta per interpretare un personaggio di nome Erin, descritta dall'insider come l'assistente personale di Valentina Allegra de Fontaine, il personaggio interpretato da Julia Louis-Dreyfus visto in Black Widow, Falcon & The Winter Soldier e Black Panther: Wakanda Forever. Ci sono diverse Erin nei fumetti Marvel, ma al momento nessuna di loro sembrerebbe adattarsi a questa breve descrizione fornita, quindi potrebbe trattarsi di un personaggio originale creato appositamente per il film: da notare che Ayo Edebiri potrebbe non essere l'unica star di The Bear in procinto di debuttare nel MCU, dato che secondo le indiscrezioni il cast di Fantastici 4 includerà anche Ebon Moss-Bachrach.

Attualmente, il nutrito roster di protagonisti di Thunderbolts è composto da Red Guardian (David Harbour), Ghost (Hannah John-Kamen), Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes/The Winter Soldier (Sebastian Stan), John Walker/ US Agent (Wyatt Russell) e Taskmaster (Olga Kurylenko). La Contessa Valentina Allegra de Fontaine metterà insieme la squadra, mentre Harrison Ford sostituirà il defunto William Hurt nei panni di Thaddeus "Thunderbolt" Ross, che comparirà anche in Captain America: Brave New World e sembrerebbe essere destinato ad assumere il ruolo del tanto atteso Hulk Rosso. Ricordiamo infine che il creatore di The Walking Dead e Invincible Robert Kirkman aveva confermato che Steven Yeun avrebbe interpretato Sentry in Thunderbolts, ma con l'addio dell'attore la produzione dovrà trovare presto un sostituto per interpretare il famoso supereroe Marvel.

Thunderbolts uscirà il 25 luglio 2025 e, secondo le indiscrezioni, farà parte della mini-arco narrativo politico della Saga del Multiverso che culminerà nel film World War Hulk.