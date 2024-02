Thunderbolts: svelato l'inizio delle riprese, previsto finale alla Star War Rogue One?

Nello stesso editoriale dedicato al futuro del Marvel Cinematic Universe nel quale veniva confermato il cambio di titolo per Avengers 5, il The Hollywood Reporter ha svelato tanti nuovi dettagli relativi a Thunderbolts.

A quanto pare, infatti, il prossimo film crossover dei Marvel Studios in uscita il 2 maggio 2025 dopo mille false partenza è finalmente pronto per iniziare le riprese, che avranno il via tra due settimane: scritto originariamente come sequel dallo sceneggiatore di Black Widow Eric Pearson, che ora sta lavorando alla sceneggiatura di I Fantastici Quattro di Matt Shakman, il film dei Thunderbolts secondo il The Hollywood Reporter è stato più recentemente assegnato alle mani, anzi alla penna, di Joanna Calo, la showrunner dell'acclamata serie tv The Bear, che è stata reclutata da Kevin Feige per affinare la sceneggiatura.

Ne emerge che i protagonisti principali della storia dovrebbero essere Florence Pugh e Sebastian Stan, interpreti rispettivamente di Yelena Belova alias Vedova Nera e Bucky Barnes alias Soldato d'Inverno, e stando ad una fonte interrogata dal magazine la trama coinvolge 'un gruppo di cattivi e antieroi che intraprendo una missione che avrebbe dovuto concludersi con la loro morte'. Dato ciò che si sa del film è ragionevole supporre che la missione metterà la squadra nel mirino del potente Sentry, ora interpretato da Lewis Pullman.

Thunderbolts avrà un finale alla Rogue One, il famoso spin-off di Star Wars, oppure questi piani iniziali sono stati modificati nel tempo? Rimanete con noi per tutte le prossime novità.