Thunderbolts, svelato il nuovo attore di Sentry? Si tratta di una famosa star di Euphoria

Ora che Steven Yeun ha dovuto lasciare il ruolo di Sentry e con le riprese di Thunderbolts che inizieranno molto presto, i Marvel Studios stanno cercando un nuovo attore per il prossimo supereroe del Marvel Cinematic Universe e secondo i rumor quella ricerca potrebbe essersi conclusa.

In queste ore, infatti, il noto insider Daniel Richtman e il portale DCULeaks hanno annunciato in collaborazione che l'attore attualmente in pole-position per interpretare Sentry in Thunderbolts e nel MCU è Austin Abrams, che in questi giorni avrebbe ricevuto un'offerta ufficiale da parte dei Marvel Studios: Abrams, per chi non lo conoscesse, è famoso per aver interpretato il personaggio di Ron Anderson nella quinta e nella sesta stagione della serie zombie della AMC The Walking Dead, mentre più recentemente è stato Ethan Daley in Euphoria e Dash in Dash & Lily. Sul lato cinema, invece, l'attore è apparso anche in film come The Kings of Summer, Paper Towns, Brad's Status, Scary Stories to Tell in the Dark e Chemical Hearts.

In una notizia correlata, inoltre, il famoso scooper Can we get some toast ha apparentemente confermato l'indiscrezione di Richtman e DCULeaks, lasciando intendere che la prima scelta dei Marvel Studios per Sentry sia stata Dev Patel: l'attore, che secondo gli insider in passato era stato vicino anche al ruolo di Reed Richards per il film dei Fantastici Quattro, avrebbe però rifiutato l'offerta avanzata dalla Marvel.

