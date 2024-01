Thunderbolts, svelato l'attore di Sentry? Una star di Top Gun: Maverick è in pole position

Dopo il rifiuto dell'offerta per Sentry da parte di Austin Abrams, a quanto pare per sostituire Steven Yeun i Marvel Studios sono già in trattative avanzate con una famosa star di Top Gun: Maverick in vista dell'inizio delle riprese di Thunderbolts.

A rivelarlo l'insider Daniel Richtman, il cui scoop è stato successivamente confermato dal The Hollywood Reporter: stando a quanto si dice, l'attore Lewis Pullman sarebbe in pole position per il ruolo di Sentry in Thunderbolts e nel MCU, dopo aver ricevuto in questi giorni un'importante offerta da parte dello studio di Kevin Feige. Al momento non ci sono altre novità, ma vi terremo aggiornati.

Ricordiamo che Steven Yeun aveva ottenuto il ruolo di Sentry in Thunderbolts nel febbraio 2023, sebbene la Marvel non abbia mai annunciato ufficialmente il suo casting. Tuttavia, il 2 gennaio 2024 è arrivata la notizia che l’attore candidato all’Oscar non avrebbe più preso parte al progetto incentrato sui cattivi e sugli antieroi della Marvel a causa di conflitti di programmazione: purtroppo Thunderbolts è stato colpito da numerosi ritardi e rinvii a causa degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori del 2023, con la data di uscita posticipata di un anno al 25 luglio 2025, e la cosa ha evidentemente impedito alla star di Nope e di Beef di partecipare alle riprese previste per i prossimi mesi.

Il film ha un cast che include Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell e Julia Louis. Dreyfus. Alla regia ci sarà Jake Schreier.