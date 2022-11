Thunderbolts, svelata la data d'inizio delle riprese? Ci sarà da aspettare

Dopo le grandi novità su Harrison Ford in Captain America New World Order, il solito scooper Daniel RPK ha condiviso sui suoi canali social le prime informazioni sulla possibile data d'inizio delle riprese del prossimo film Marvel Cinematic Universe Thunderbolts.

A seguire il recente annuncio secondo cui Captain America: New World Order inizierà le riprese nella primavera del 2023, lo scooper ha rivelato che Thunderbolts darà il via alla produzione poco dopo, nel giugno 2023: una tempistica che appare naturale, soprattutto alla luce del fatto che nel calendario uscite Marvel Studios entrambi i film sono attualmente programmati per essere distribuiti nell'estate 2024 come parte della Fase 5 dell'MCU, rispettivamente a maggio e a luglio di quell'anno.

Thunderbolts è stato annunciato nel giugno 2022, con il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige che ha svelato il cast del film al D23 Expo della Disney a settembre. Il team, che dovrebbe essere assemblato dal direttore della CIA Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), sarà composto da sei membri: Yelena Belova/Black Widow (Florence Pugh), Alexei Shostakov/Red Guardian (David Harbour), John Walker/ NOI. Agente (Wyatt Russell), Antonia Dreykov/Taskmaster (Olga Kurylenko), Ava Starr/Ghost (Hannah John-Kamen) e Bucky Barnes/Soldato d'Inverno (Sebastian Stan). Harrison Ford riprenderà il ruolo del generale Thaddeus "Thunderbolt" Ross, col quale esordirà in Captain America: New World Order.

