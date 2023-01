Thunderbolts, svelata la data d'inizio delle riprese!

Come la DC ha la sua Suicide Squad anche la Marvel vanta un gruppo di antieroi totalmente disfunzionali: i Thunderbolts. La pellicola con protagonista la nuova squadra MCU arriverà nelle sale nel 2024. Secondo le ultime indiscrezione le riprese dovrebbero cominciare a giugno.

Che stesse bollendo in pentola un progetto sui Thunderbolts era cosa nota. Da anni si parlava della possibilità di vedere questo super gruppo sul grande schermo ma solo al Comic-Con di San Diego 2022 sono arrivate le prime conferme da parte dello stesso Kevin Feige che ha annunciato la pellicola come titolo conclusivo della fase 5.

Mentre circolano le prime voci riguardo la presenza di Henry Cavill come villain in Thunderbolts, finalmente si è saputo qualcosa in più sulle riprese del film che cominceranno il prossimo giugno. Secondo quanto riportato le riprese dovrebbero tenersi nel corso della seconda metà del 2023, per assicurare l'uscita entro il 2024. La pellicola vedrà per la prima volta al centro una squadra composta da personaggi della dubbia moralità capaci di "sporcarsi le mani". L'annuncio del team completo (o quasi) è arrivato durante il D23 di settembre tra conferme (Florence Pugh e Wyatt Russell) a imprevedibili sorprese (Sebastian Stan e David Harbour).

Sempre nel 2024, arriverà nelle sale il quarto capitolo della saga di Captain America che avrà come protagonista Anthony Mackie che vestirà per la prima volta sul grande schermo i panni dell'eroe a stelle e strisce. Captain America 4 vedrà Harrison Ford come Generale Ross. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!