Thunderbolts, Steven Yeun sul suo personaggio: 'Le sue intenzioni sono molto chiare'

Thunderbolts segnerà l'esordio nel Marvel Cinematic Universe di Steven Yeun: la star di The Walking Dead e Nope prenderà parte al nuovo film del franchise in un ruolo che non è ancora stato specificato, e il diretto interessato sembra decisamente intenzionato a non violare l'accordo di non divulgazione siglato con gli Studios.

Mentre alcune teorie immaginano Steven Yeun nel ruolo di Sentri, infatti, l'attore torna a parlare del personaggio a cui sarà chiamato a prestare il volto, descrivendone alcune caratteristiche ma, neanche a dirlo, guardandosi bene dal fare qualunque riferimento al suo nome o qualche dettaglio che potrebbe lasciarne intendere l'identità.

"[Entrare nell'MCU] Non era una cosa che faceva esplicitamente parte della mia lista dei desideri. È stata più importante la storia e la possibilità di lavorare di nuovo con Jack Schreirer, sapendo quali fossero le sue intenzioni. [...] Le intenzioni del personaggio che dovrò interpretare sono molto chiare, e questo è ciò che mi ha portato ad accettare il film" sono state le parole di Yeun.

Nulla che possa lasciarci anche solo formulare qualche teoria basata su fatti più concreti, dunque: per saperne di più ci toccherà aspettare il trailer del film, o addirittura l'uscita in sala. E voi, avete delle idee al riguardo? Fatecelo sapere nei commenti! David Harbour, intanto, ha già svelato il suo membro dei Thunderbolts preferito.