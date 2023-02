Thunderbolts, Steven Yeun entra ufficialmente nel cast della pellicola!

Il cast di Thunderbolts si sta pian piano formando. L'ultima recente aggiunta ha coinvolto Steven Yeun che si è unito alla produzione in un ruolo, secondo gli insider, importante ma non molto chiaro. Al momento non si sa nulla della trama del film oltre che coinvolgerà un gruppo di antieroi.

Gli appassionati hanno sempre definito i Thunderbolts come la Suicide Squad della Marvel. Nonostante si parli di personaggi concettualmente diversi, gli intenti sembrano essere simili: un gruppo di "eroi" capaci di agire andando anche contro le rigide leggi dell'etica. Insomma, qualcuno che si sporchi le mani per evitare che le cose peggiorino. Già in The Falcon and The Winter Soldier e Black Widow sono state disseminate le prime briciole grazie alla presenza di Val, personaggio che pare avrà ruolo simile a quello che Nick Fury ha avuto per gli Avengers nella formazione di questa singolare squadra.

Dopo che Kevin Feige ha svelato che Bucky sarà il leader dei Thunderbolts, i fan hanno iniziato a scatenarsi riguardo il modo in cui la formazione potrebbe interagire all'intero del film. Il team, infatti, sarà composto da Yelena Belova, US Agent aka John Walker, Red Guardian, Taskmaster e Ghost. Antieroi dai trascorsi totalmente diversi ma che comunque sono noti per i loro metodi di lavoro particolari e poco convenzionali. Forse, con un gruppo di questo tipo, si potrebbe aspirare ad un prodotto più violento e, soprattutto, ricco di carattere.

Secondo quanto trapelato da passati rumor Thunderbolts dovrebbe essere un sequel di Black Widow, capace di collegarsi anche ad altri film usciti nel corso della fase 4 come ad esempio Black Panther 2 e il ruolo ambiguo di Val. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!