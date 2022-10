Thunderbolts, una star del MCU rompe il silenzio: sarà nel film?

La fase 4 del Marvel Cinematic Universe sta per giungere al capolinea. Infatti, Black Panther: Wakanda Forever, che arriverà il 9 novembre, insieme allo speciale natalizio dei Guardiani della Galassia, saranno gli ultimi due progetti prima dell’inizio della fase 5.

Una delle pellicole più attese della prossima fase è senza ombra di dubbio Thunderbolts, che presenterà il team composto da Yelena Belova, Red Guardian, Soldato d'Inverno, U.S.Agent, Taskmaster, Valentina Allegra de Fontaine e Thaddeus "Thunderbolt" Ross.

L’esclusione del barone Zemo non è però passata inosservata e i fan ora aspettano di saperne di più. Ecco le parole di Daniel Brühl, che interpreta il personaggio nel MCU dal 2015:

"Anche se potessi... ma non posso, lo sai", ha rivelato Bruhl a RadioTimes. "L'unica cosa che posso dire, e lo sanno tutti, è che non sono morto!"

Il barone Zemo ha fatto il suo debutto in Captain America: Civil War ed è poi apparso in Falcon and the Winter Soldier, la serie Disney Plus con protagonista Anthony Mackie e Sebastian Stan. Questa versione risulta essere completamente diversa rispetto a quella dei fumetti. Infatti, nel MCU è un ex-colonnello delle forze speciali di Sokovia, ossessionato dal distruggere gli Avengers poiché la sua famiglia è rimasta uccisa durante la loro battaglia contro l'esercito di Ultron.