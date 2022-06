Thunderbolts: si, a quanto pare nel prossimo film Marvel tornerà Taskmaster!

Qualche giorno fa il film dei Thunderbolts è stato finalmente confermato in via ufficiale dopo anni di speculazioni e voci di corridoio, e adesso le prime indiscrezioni suggeriscono la presenza nel team di Taskmaster.

Il personaggio, che ha debuttato in Black Widow, dove è stato interpretato dall'attrice ucraina Olga Kurylenko, è stato infatti citato dal famoso scooper Daniel RPK, uno dei più quotati insider del settore specialmente quando l'argomento trattato è quello dei cinecomix e, più nello specifico, il Marvel Cinematic Universe: stando a quanto affermato da RPK, Olga Kurylenko tornerà nei panni di Antonia Dreykov/Taskmaster nel prossimo film dei Marvel Studios, che offrirà ai fan una sorta di 'versione Marvel della Suicide Squad'.

Per chi non lo sapesse, infatti, nei fumetti i Thunderbolts sono un gruppo di ex criminali o anti-eroi costretti a collaborare col governo degli Stati Uniti per risolvere situazioni spinose e politicamente delicate di cui gli Avengers non possono occuparsi, praticamente una premessa identica a quella che muove la Suicide Squad. Qualche giorno fa tra l'altro su Everyeye ci eravamo divertiti a provare ad indovinare la formazione dei Thunderbolts nel film Marvel Studios, e il nome di Taskmaster era ovviamente venuto fuori, considerato il finale di Black Widow.

Ricordiamo che Thunderbolts non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma le riprese dovrebbero iniziare nel 2023. Che i membri del cast che comporranno il nuovo gruppo di (anti)supereroi del MCU sarà annunciato dalla Marvel al Comic Con di San Diego? Rimante sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.