Thunderbolts, secondo alcune teorie Steven Yeun potrebbe interpretare Sentry!

Si parla dell'ingresso di Sentry nel Marvel Cinematic Universe da anni ormai. Secondo alcune indiscrezioni l'ingresso, però, dovrebbe essere particolarmente vicino. Una teoria che sta circolando online, svelerebbe quale attore, recentemente annunciato, potrebbe interpretare il celebre personaggio.

L'ingresso nel cast di Thunderbolts di Steven Yeun ha sicuramente causato la curiosità di tutti soprattutto riguardo al fatto che non è stato svelato l'effettivo ruolo che l'attore dovrà ricoprire. Mescolando un pò tutti i rumor che sono circolati negli ultimi mesi riguardo Sentry e il suo ipotetico ingresso nell'MCU nel corso della fase 5, non sarebbe strano che l'interprete di Minari vestisse i panni di questo discusso personaggio con alle spalle problemi di alcolismo e tossicodipendenza.

I Marvel Studios hanno sempre avuto particolare cura nella scelta dei casting, in particolare per ruoli con una fondamentale importanza all'interno del quadro narrativo. All'annuncio della sua presenza in Thunderbolts, diverse fonti hanno riportato il fatto che Yeun vestirà i panni di un personaggio fondamentale ai fini della storia. Guardando un occhio alla recente carriera dell'attore e a come, negli ultimi tempi, ha partecipato a pellicole candidate agli Oscar e ad importantissimi show televisivi, non sarebbe strano che la casa di produzione lo abbia tenuto in considerazione per interpretare Sentry che, oltre ad avere una backstory molto complessa, è uno dei personaggi più potenti dei fumetti Marvel.

Thunderbolts sarebbe il progetto perfetto per introdurre questo nuovo eroe così ambiguo. Nel frattempo vi consigliamo il nostro approfondimento per scoprire chi è Sentry all'interno delle storie a fumetti. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!