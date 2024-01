Thunderbolts, Sebastian Stan non vede l'ora: 'Ci saranno un sacco di cose belle'

Il 2024 sarà un anno relativamente povero per il Marvel Cinematic Universe, che dirà la sua al box-office con il solo Deadpool 3: il futuro prossimo, però, vedrà in uscita un film come Thunderbolts che ci permetterà di riabbracciare tante vecchie conoscenze, tra cui ovviamente il Bucky Barnes di Sebastian Stan.

Assente dal franchise dai tempi di The Falcon and the Winter Soldier, Stan sembra effettivamente non stare nella pelle all'idea di tornare a vestire i panni del personaggio che interpreta dal 2014 e che stavolta si troverà ad interagire con un bel po' di colleghi (anche quel Sentry che al momento non ha ancora un volto).

"Sono eccitatissimo, praticamente tornerò sul set tra un mese o giù di lì. Mi è mancato tutto questo, è un grande cast" sono state le parole di Stan, che ha poi dedicato qualche parola ai recenti e deludenti risultati del Marvel Cinematic Universe al box-office: "La media di battuta è così elevata che è difficile fare sempre risultati all'altezza. Ma è sempre una grande esperienza, in questo film in particolare credo ci saranno un sacco di belle cose". E voi, con quali aspettative attendete questo Thunderbolts? Credete possa aiutare un MCU in difficoltà a risollevarsi? Diteci la vostra nei commenti!