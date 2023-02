Thunderbolts, Sebastian Stan su Bucky: 'Tante porte aperte, ma non ho letto lo script'

I Marvel Studios ci vanno sempre con i piedi di piombo quando si tratta di divulgare dettagli della trama di un film del Marvel Cinematic Universe: la cosa vale evidentemente anche per gli attori, se è vero com'è vero che persino uno dei protagonisti di Thunderbolts come Sebastian Stan non abbia ancora potuto leggere il copione del film.

In quello che è già stato confermato come sequel di Black Widow vedremo infatti il ritorno di Stan nei panni di Bucky Barnes: l'attore ha però ammesso di non essere a conoscenza di quelli che saranno gli sviluppi del suo personaggio, non avendo ancora avuto modo di dare un'occhiata alla sceneggiatura.

"Come sempre, è sempre un piacere tornare. Stavolta è particolarmente entusiasmante perché questo personaggio può prendere davvero qualunque direzione. In un certo senso gli abbiamo aperto un sacco di porte, ma non ho ancora letto lo script" sono state le parole di Sebastian Stan.

L'ultima volta in cui abbiamo avuto modo di vedere il Soldato d'Inverno fu, come ricorderete, in occasione di The Falcon and the Winter Soldier: molte cose sono cambiate da allora, ma quale sarà la situazione del nostro Bucky? Lo scopriremo solo tra un po' di tempo! Harrison Ford, intanto, ha parlato dei motivi che l'hanno spinto a unirsi a Thunderbolts.