Thunderbolts, Sebastian Stan attacca: 'Che bello non aver a che fare con Anthony Mackie'

Il rapporto di 'amore-odio' fraterno tra Sebastian Stan e Anthony Mackie è cosa nota tra i fan del Marvel Cinematic Universe, ma l'annuncio del clamoroso cast di Thunderbolts ha offerto all'interprete di Soldato d'Inverno l'occasione per un nuovo colpo basso ai danni del nuovo Captain America.

In una nuova intervista con The Hollywood Reporter, infatti, Sebastian Stan ha parlato della 'separazione' tra i due attori di Falcon & The Winter Soldier, con Mackie che come saprete sarà protagonista in solitaria di Captain America: New World Order, commentando la cosa con una grassa risata: "Tutto quello che posso dire sulla faccenda è che mi fa sentire davvero libero. Finalmente sono libero, sono libero da lui!" ha scherzato l'attore, scatenando le risate dai suoi co-protagonisti di Thunderbolts Wyatt Russell e Julia Louis-Dreyfus, seduti accanto a lui durante l'intervista. "No, no, scherzi a parte: voglio un mondo di bene ad Anthony, e sarà davvero strano senza di lui, ovviamente. E' un po' come la Sindrome di Stoccolma...Ma comunque in qualche modo saremo vicini."

Sebastian Stan e Anthony Mackie sono stati il duo preferito dei fan sin da quando hanno condiviso lo schermo con effetti esilaranti in Captain America: Civil War: ora, dalla loro acclamata serie Falcon & The Winter Soldier si snoderanno due diversi progetti MCU per il grande schermo, Captain America: New World Order e Thunderbolts, che usciranno a poche settimane l'uno dall'altro, rispettivamente il 3 maggio 2024 e il 26 luglio 2024. Naturalmente i fan sono rimasti stupidi che Sebastian Stan non avrà un ruolo in Captain America 4, ma chissà che la sua partecipazione al film al momento non sia stata volutamente tenuta segreta: ad ogni modo, è molto probabile che i due supereroi avranno modo di fare di nuovo squadra nel prossimo futuro, specialmente con ben due nuovi film degli Avengers in arrivo nel 2025.

Per altri contenuti, ecco i primi dettagli su Thunderbolts rivelati da David Harbour, che tornerà nel ruolo di Red Guardian.