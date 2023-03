Thunderbolts, il ruolo di Steven Yeun introduce un nuovo villain nell'universo Marvel?

Thunderbolts è uno dei grandi progetti della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe e tra i papabili per il cast c'è anche Steven Yeun, che potrebbe interpretare Robert Reynolds/Sentry. Un personaggio coinvolto su più livelli all'interno della narrazione e potenzialmente potrebbe condurre ad un altro villain tanto atteso.

Si tratta di Ares. In effetti la scena post-credit di Love and Thunder include Ercole e Zeus e sembra ormai chiaro come gli dèi greci abbiano un futuro nel Marvel Cinematic Universe.



Ma Ercole non è il solo figlio di Zeus perché all'appello manca Ares, il dio della guerra. Nei fumetti Ares si scontra con il padre perché non ritiene giusto che gli umani possano non adorare gli dèi e ha una forte avversione per il fratellastro. A differenza di Thor, un vero eroe, Ares è un personaggio molto più ambiguo, con un passato da eroe e da villain, talvolta ribattezzato anche antieroe.



In tutto questo cosa c'entra l'ingresso di Steven Yeun nel cast di Thunderbolts e in particolare il suo personaggio Sentry? Quest'ultimo è un personaggio complesso tanto quanto Ares; Robert Reynolds debutta nei fumetti come uno scrittore di mezza età affetto da schizofrenia e agorafobia che ha riscoperto il suo passato nascosto da eroe. L'alter ego di Reynolds, oltre a Sentry è il Vuoto, una forza malvagia che ne contrasta l'eroismo. Sentry rientra nell'arco narrativo unendosi ai Dark Avengers proprio come Ares. Ecco perché la presenza di Sentry in Thunderbolts potrebbe essere il preludio al debutto di Ares.



Steven Yeun ha dichiarato che le intenzioni di Sentry sono molto chiare e quindi i fan si aspettano molto dal personaggio in Thunderbolts.