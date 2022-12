Thunderbolts: rumor svela il villain e lo spinoff già in sviluppo su di lui! Henry Cavill?

Thunderbolts non è ancora sbarcato nel Marvel Cinematic Universe e non ha ancora iniziato la produzione a dire il vero, ma promette di dare in pasto ai fan un supergruppo di antieroi degni degli Avengers. Sembra che Marvel sia così fiduciosa da aver già iniziato a lavorare su uno spinoff dedicato al villain.

Il calendario di produzione dei Thunderbolts sta spostando non poco nei piani dei Marvel Studios. E non solo loro: secondo quanto anticipato da David Harbour, che dovrò dividersi fra quello e il set di un’importante serie Netflix – potete già immaginare quale – Stranger Things 5 rischia di slittare al 2025. Ma i Marvel Studios tirano dritti ovviamente, non guardano in faccia a nessuno come il “team di perdenti” che si apprestano a trasporre su schermo.

Secondo le ultime indiscrezioni, forse sono così fiduciosi del successo da aver già avviato i lavori su uno spinoff collegato direttamente al progetto. Ecco come ha collegato i puntini l’insider Daniel RPK, riportato da Murphy’s Multiverse: una delle ultime speculazioni sui Marvel Studios volevano in sviluppo uno spin-off legato a un progetto imminente non ancora entrato in produzione. Tutto farebbe pensare al set in preparazione per i Thunderbolts.

Ora però il terreno si fa scivoloso e una conferma sarebbe d’obbligo. Secondo l’insider, lo spinoff sarebbe dedicato al villain del film. Peccato che, oltre allo spin-off, nemmeno il villain dei Thunderbolts sia stato annunciato ufficialmente. Si era parlato dell’intenzione di portare una sorta di “Superman diabolico” su schermo e molti avevano pensato direttamente a Hyperion, facendo direttamente il nome di Henry Cavill. Ma secondo Daniel RPK, la versione Marvel di questo antieroe sarebbe piuttosto Sentry.

Quindi: Sentry come villain dei Thunderbolts, uno spin-off su di lui già in lavorazione ed Henry Cavill attualmente senza lavoro. Con la serie su Warhammer 40000, certo, ma senza più gli impegni con The Witcher e il DC Universe. Che sia la quadra perfetta? Una conferma anche solo dei primi due rumor, a questo punto, sarebbe già qualcosa di incredibile. Voi cosa vorreste? Ditecelo nei commenti!