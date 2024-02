Thunderbolts, le riprese sono cominciate! La conferma di Florence Pugh

Sono iniziate le riprese di Thunderbolts: a confermarlo è Florence Pugh, durante la premiere di Dune-Parte 2. Pugh interpreterà Yelena Belova, la Vedova Nera, uno dei personaggi principali del film.

"Ho appena iniziato il mio prossimo film Marvel, Thunderbolts. Lo sto girando in questo periodo" ha rivelato Pugh a Entertainment Tonight. Nel cast anche Sebastian Stan, David Harbour, Julia Louis-Dreyfus, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen e Olga Kurylenko. Thunderbolts è diretto da Jake Schreier e la sceneggiatura è realizzata da Joanna Calo, showrunner di The Bear, Lee Sung Jin e Eric Pearson. Per quanto riguarda la data di uscita prevista, Thunderbolts ha preso il posto dei Fantastici 4 e non uscirà più a luglio 2025 ma ben due mesi prima: secondo i nuovi piani, il 2 maggio 2025 Thunderbolts dovrebbe approdare nelle sale.

Thunderbolts racconterà le avventure di un gruppo di villain dei Marvel Comics che reclutato dal governo per essere inviato in missione: altri dettagli della trama e del resto dei personaggi coinvolti non sono ancora noti. I protagonisti principali dovrebbero essere i personaggi di Pugh e di Sebastian Stan, che comparirà nei panni di Bucky Barnes, meglio conosciuto come il Soldato d'Inverno. Sia Pugh che Stan hanno espresso il loro entusiasmo per il progetto: "Mi è mancato tutto questo, è un grande cast" ha dichiarato l'attore. Qui potete trovare altre indiscrezioni sulla trama di Thunderbolts.