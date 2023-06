Thunderbolts, rinviato il film Marvel con Florence Pugh e Sebastian Stan

Il momentaneo stop alla produzione di Thunderbolts a causa dello sciopero WGA suggeriva un possibile rinvio, ma stavolta arriva la conferma: il film MCU, inizialmente previsto per il 26 luglio 2024, è stato posticipato al 20 dicembre dello stesso anno.

La notizia viene annunciata nel programma delle uscite Disney, poi ricondiviso da Variety. Lo stesso destino è sopraggiunto per svariati prodotti MCU – da Avengers: Kang Dynasty a Secret Wars, da Captain America: Brave New World –, a cui si aggiungono la nuova trilogia di Star Wars e i prossimi capitoli di Avatar; in particolare, Avengers 5 e 6 vedranno la luce con un anno di ritardo.

Cosa aspettarci da Thunderbolts? Nel cast figureranno Florence Pugh (Yelena Belova), Wyatt Russel (John Walker/US Agent), Hannah John-Kamen (Ava/Ghost), David Harbour (Red Guardian) e molti altri, a formare un nuovo gruppo di supereroi che comprende perlopiù criminali; inoltre, Sebastian Stan ritornerà nei panni del celebre Bucky Barnes/Winter Soldier.

Nei fumetti, i Thunderbolts hanno esordito nel numero 449 di The Incredible Hulk (febbraio 1997), con testi di Peter David e disegni di Mike Deodato Jr. Il gruppo originario, però, era sensibilmente diverso: tra i partecipanti ricordiamo Bullseye, l'Uomo Radioattivo, Venom, Moonstone e Songbird, di cui questi ultimi due sono gli unici a rientrare nella formazione originale. Era il giugno 2022 quando fu annunciato un film sulla squadra, mentre un'apparizione "televisiva" avviene nelle serie animate Ultimate Spider-Man e Avengers Assemble. Infine, i componenti originali rientrano nel videogioco LEGO Marvel's Avengers.

Nel gran numero di rinvii, però, i fan MCU possono trovare una consolazione: Deadpool 3 debutterà in sala con quattro mesi di anticipo – dall'8 novembre 2024 al 3 maggio dello stesso anno.