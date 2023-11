Thunderbolts, qual è il ruolo di Harrison Ford? Anche David Harbour è rimasto sorpreso

Harrison Ford sarà la new entry del Marvel Cinematic Universe e dopo aver recitato in due franchise iconici come Star Wars e Indiana Jones si appresta ad entrare anche nell'immaginario MCU. Ma quale sarà il ruolo di Ford in Thunderbolts, il film che segnerà il suo esordio nella saga cinematografica di Kevin Feige?

Ford subentrerà al compianto William Hurt nel ruolo di Thaddeus 'Thunderbolt' Ross della Marvel. E non sarà la sola apparizione: l'attore parteciperà anche Captain America: Brave New World. Tuttavia, non tutti i suoi co-protagonisti erano a conoscenza del suo ruolo nel film.



Il più stupito sembra essere David Harbour, che torna nel ruolo di Guardiano Rosso:"Non ne parlerò perché non penso sia stato annunciato nel film". Appena è stato informato che la presenza di Harrison Ford in Thunderbolts è di pubblico dominio, Harbour ha risposto:"Oh, è stato annunciato che farà parte del film? Ne abbiamo già parlato con Kevin Feige? Beh, dovrò leggere la nuova bozza allora, no? Ma parlerò di Florence Pugh, Sebastian Stan e Wyatt Russell".



Disney ha posticipato le date di uscita di alcuni film dei Marvel Studios come Captain America: Brave New World e Thunderbolts. Il primo sarà nelle sale cinematografiche il 14 febbraio 2025 mentre l'uscita di Thunderbolts è slittata al 25 luglio 2025.



Nel cast del film anche altri interpreti del calibro di Ayo Edebiri, Steven Yeun e Hannah John-Kramer.

