Thunderbolts, le prime parole dello sceneggiatore: 'Finalmente possiamo parlarne!'

La segretezza dei Marvel Studios per quanto riguarda i nuovi progetti del Marvel Cinematic Universe, ci venga perdonato il gioco di parole, non è certo un segreto: ad esserne consapevoli sono ovviamente soprattutto gli addetti ai lavori, che di tanto in tanto si lasciano quindi andare ad un bel sospiro di sollievo alla scadenza di un embargo.

È il caso, ad esempio, dello sceneggiatore di Thunderbolts: il nuovo film Marvel annunciato durante la giornata di ieri (in seguito, ovviamente, ai soliti rumor che già si rincorrevano da tempo) vedrà Jack Schreirer dietro la macchina da presa, mentre ad occuparsi della sceneggiatura sarà Eric Pearson, visto in orbita MCU già in occasione di Black Widow.

Proprio Pearson si è dunque concesso un post liberatorio su Instagram dopo l'annuncio ufficiale da parte della produzione: "Finalmente possiamo parlarne!" ha esultato lo sceneggiatore in una delle sue ultime storie, lasciando intendere di aver faticato non poco a contenere la gioia fino al definitivo via libera da parte dei Marvel Studios.

Certo, l'esperienza con Black Widow avrà sicuramente forgiato Pearson in tal senso, ma insomma, ci sono cose a cui è davvero impossibile fare l'abitudine! E voi, cosa vi aspettate da questo film? Diteci la vostra nei commenti!