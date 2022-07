Thunderbolts: previsto l'esordio nel MCU del famoso villain degli Avengers The Hood?

A pochi minuti dall'indiscrezione sul possibile coinvolgimento di Steven Spielberg nel film dei Fantastici Quattro, vi proponiamo un'altra voce di corridoio relativa al futuro del Marvel Cinematic Universe, questa volta riguardante il film dei Thunderbolts.

Come segnalato anche da CBR, l'account Marvel Updates ha pubblicato un rapporto su Twitter affermando chiaramente che "The Hood apparirà nel film Thunderbolts". Al momento né la Disney né i Marvel Studios hanno risposto a questa indiscrezione ancora tutta da verificare, il che significa che, come al solito, vi invitiamo a prenderla con le pinze. Tuttavia va segnalato che nelle scorse settimane diversi scooper affermati e solitamente affidabili avevano anticipato il debutto di The Hood nella prossima serie Disney+ Ironheart, e dato che la protagonista Riri Williams farà il suo esordio nel MCU con il film Black Panther: Wakanda Forever non è da escludere che lo stesso trattamento possa essere riservato al villain.

Nei fumetti Marvel, The Hood, alias di Parker Robbins è un criminale che si imbatte in un demone ed entra in possesso di un cappuccio dotato di poteri magici, in grado di conferirgli la capacità dell'invisibilità. Il film dei Thunderbolts è stato confermato all'inizio dello scorso giugno, con alcuni rumor che hanno anticipato la presenza di Taskmaster nella formazione dei Thunderbots: la prossima settimana i Marvel Studios saranno al Comic-Con di San Diego per presentare il futuro del MCU, dunque rimanete sintonizzati per tutti i prossimi annunci.