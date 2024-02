Thunderbolts prende il posto dei Fantastici 4: ecco la nuova data d'uscita!

Questo 2024 avaro di uscite (sarà Deadpool & Wolverine l'unico film del franchise a fare il suo esordio in sala nel corso dell'anno) servirà al Marvel Cinematic Universe per riordinare un po' le idee dopo un recente passato tutt'altro che all'altezza delle aspettative: il prossimo futuro, però, vede i Thunderbolts in prima linea.

Il film nel quale Lewis Pullman interpreterà Sentry è senz'altro uno dei titoli più attesi tra quelli in arrivo nell'arco del prossimo paio d'anni, soprattutto visto il ritorno di personaggi come Yelena Belova e Bucky Barnes: nell'ottica di rimettere le cose al proprio posto, però, c'è da parlare per prima cosa di una data d'uscita che solo in questi minuti sembrerebbe aver trovato una sua collocazione precisa.

In seguito all'annuncio di cast e data d'uscita del film sui Fantastici 4, infatti, Thunderbolts ha subito un nuovo cambiamento di programma in tal senso, vedendosi anticipare la chiamata alle armi di qualche mese: inizialmente previsto per il luglio del 2025, il film con Florence Pugh cederà infatti il suo posto a quello con Pedro Pascal e Vanessa Kirby, arrivando quindi in sala con due mesi d'anticipo, nel maggio 2025. Vedremo, ovviamente, se non ci saranno ulteriori variazioni da registrare: certo è che il prossimo sarà un anno decisamente interessante in chiave Marvel.