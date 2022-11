Thunderbolts, parla David Harbour: 'Siamo un team di perdenti'

Durante la promozione di Violent Night, il thriller natalizio che vedrà protagonista David Harbour nelle vesti di Babbo Natale, la star di Stranger Things ha parlato di quello che sarà l'ultimo film della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe.

In Thunderbolts, Harbour tornerà ad interpretare Alexei shostakov / Red Guardian, personaggio che ha debuttato in Black Widow nel 2021. Nella sua ultima intervista con il podcast Phase Zero di ComicBook, l'attore ha dichiarato: "Siamo come dei perdenti, cosa che mi piace (ride). Siamo i perdenti", ha raccontato Harbour quando gli è stato chiesto di spiegare il ruolo dei Thunderbolts in confronto a quello dei Vendicatori e dei Guardiani della Galassia. "Credo che sarà divertente vederci rovinare tutto. Sarà molto divertente, ma ci sarà anche molto pathos in tutto ciò. Vedere un gruppo di persone continuare a sbagliare è drammatico, a causa dei loro difetti continuano a incasinare le cose".

L'attore ha così concluso: "Nessuno dà loro il rispetto che gli altri riservano a Captain America e a Iron Man, delle persone molto capaci. Quindi c'è molto da cui attingere. Penso che ci saranno molti film che saranno divertenti".

Oltre a Red Guardian, la squadra dei Thunderbolts sarà guidata da Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis Dreyfus) e sarà composta da Winter Soldier (Sebastian Stan), Yelena Belova (Florence Pugh), US Agent (Wyatt Russell), Ghost (Hannah John Kamen ), e Taskmaster (Olga Kurylenko).

In attesa di scoprirne di più, Black Panther: Wakanda Forever potrebbe aver anticipato la trama di Thunderbolts.