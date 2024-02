Thunderbolts, nuove indiscrezioni sulla trama: Hulk Rosso non ci sarà?

Nonostante i rallentamenti arrivati dal dietro le quinte questa settimana i Marvel Studios hanno anticipato la data d'uscita di Thunderbolts, che si è 'scambiato di posto' con The Fantastic 4 e che dal 25 luglio 2025 è passato al 2 maggio dello stesso anno.

In queste ore però sono emersi nuovi aggiornamenti sul progetto, che promette di introdurre nel Marvel Cinematic Universe un nuovo di team di 'supereroi' interpretato da un cast di prim'ordine che include anche Florence Pugh e Sebastian Stan e il nuovo arrivato Lewis Pullman nei panni del supereroe Sentry: stando al famoso scooper Daniel Richtman, però, del cast di Thunderbolts non farà parte Harrison Ford, con l'insider che afferma che il generale Thaddeus "Thunderbolt" Ross - finora interpretato da William Hurt nel MCU ma ereditato dalla star di Indiana Jones e Blade Runner dopo la scomparsa del collega, venuto a mancare di recente - non sarà nel film e non avrà nulla a che fare con la trama.

Harrison Ford, lo ricordiamo, esordirà nel MCU nei panni del generale Ross in Captain America: Brave New World, film che secondo le indiscrezioni rivelerà Ross come il nuovo presidente degli Stati Uniti nel MCU: negli scorsi mesi i fan avevano dato per scontata la sua presenza anche in Thunderbolts, ma a quanto pare non sarà così almeno secondo le fonti di Richtman, che riferisce anche che la pre-produzione del film MCU inizierà la prossima settimana in vista dell'inizio delle riprese, previsto per aprile/maggio.

Per altri contenuti consultate il calendario completo delle nuove uscite Disney dal 2024 al 2031.