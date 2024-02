Thunderbolts, nuove anticipazioni trama svelano protagonisti e origine del nome del team

Le riprese di Thunderbolts sono finalmente iniziate, come svelato dalla protagonista Florence Pugh, che riprenderà il ruolo di Yelena Belova nel MCU, e come da tradizione sono già apparse online nuove anticipazioni sulla trama del film.

Secondo lo scooper Can We Get Some Toast, infatti, il generale "Thunderbolt" Ross (interpretato da Harrison Ford e destinato ad essere rivelato come il nuovo presidente USA del MCU in Captain America: Brave New World) e 'l'isola Celestiale' Tiamut non appariranno in Thunderbolts, nonostante precedenti indiscrezioni avessero indicato il contrario, il che significa che questa versione dei Thunderbolts non includerà Red Hulk né prenderà il nome da 'Thunderbolt' Ross, come invece accade nei fumetti.

Stando alle fonti dell'insider, invece, i Thunderbolts prenderanno il nome dalla squadra di calcio d'infanzia di Yelena Belova, presumibilmente come una sorta di gag. Inoltre, anche lo scooper Daniel Richtman è intervenuto sul film in queste ore, rivelando che Bucky Barnes non sarà il co-protagonista del film insieme a Yelena, che invece sarà la protagonista: il secondo personaggio più importante del film sarà U.S. Agent di Wyatt Russell, che avrà un ruolo più importante rispetto all'ex aiutante di Capitan America. In termini di priorità nella storia, invece, anche Sentry sarà centrale.

Thunderbolts uscirà il 2 maggio 2025, avendo recentemente 'scambiato' data d'uscita con The Fantastic 4, atteso invece per il 25 luglio 2025.