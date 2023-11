Thunderbolts, nuove anticipazioni sui ruoli di David Harbour e Florence Pugh

Di Thunderbolts abbiamo solo un trailer fan made ma pian piano che i Marvel Studios delineano i piani per l'MCU, nuovi dettagli affollano il dietro le scene del film dedicato al gruppo di ex super criminali di cui farà parte Florence Pugh nei panni di Yelena Belova e la star di Stranger Things David Harbour come Red Guardian.

Se il ruolo di Harrison Ford in Thunderbolts aveva sorpreso tutti, si sapevano ancora troppo poco sul "Captain America russo" interpretato da Harbour. Ma la curiosità dei fan è stata presto soddisfatta perché la star di Stranger Things ha rilasciato importanti anticipazioni sul suo personaggio, e qualche piccola traccia del rapporto che avrà con "la nuova vedova nera" di Pugh: "C'è una storia inesplorata, ci sono molti dettagli che il regista, Jake, ha approfondito con grande attenzione su come fosse la loro vita nel Midwest quando facevano tutto quel lavoro di spionaggio - ha detto Harbour a ScreenRant - e c'è molta complessità tra me e il personaggio di Florence, che adoro".

Il legame tra Red Guardian (che non dimentichiamo era sposato con Natasha Romanoff) e Yelena Belova per l'attore è uno specchio delle relazioni umane: "Il personaggio di Florence si sente incompleta, ha bisogno di qualcuno e Red Guardian potrebbe aiutarla - aggiunge Harbour - Penso che sia sempre così bello. Perché sento come se le nostre relazioni fossero sempre così... A volte non riusciamo a scegliere le persone che ci completano. Sarà divertente dargli vita nel film".

Thunderbolts arriverà al cinema il 25 luglio 2025!