Thunderbolts nel MCU: Punisher, Bullseye o Deadpool, chi ci sarà nel team?

Il film dei Thunderbolts, a lungo sognato dai fan, è stato ufficialmente confermato dai Marvel Studios durante l’ultimo Comic-Con, quando è stato anticipato come ultimo film della Fase 5 del MCU.

Secondo alcune teorie Thunderbolts potrebbe essere legato a Captain America New World Order, che a sua volta sarà invece il penultimo film della Fase 5 e uscirà nei cinema a poche settimane di distanza (il film con Anthony Mackie uscirà il 3 maggio 2024, Thunderbolts è previsto per il 26 luglio 2024), ma molti fan sono convinti che il progetto servirà da trampolino di lancio per il ritorno di alcuni famosi personaggi Marvel visti in altri franchise.

Il nome più caldo è quello del Punisher di Jon Bernthal, il secondo eroe ex Netflix più richiesto dai fan dopo il Daredevil di Charlie Cox, che molto presto sarà rivisto prima in She Hulk, poi in Echo e finalmente nella nuova serie tv Daredevil Born Again; un altro nome che farebbe la felicità degli appassionati è quello di Bullseye, apparso proprio in Daredevil di Netflix (nella stagione 3) e interpretato da Wilson Bethel: sia Punisher che Bullseye, del resto, nei fumetti hanno una lunga tradizione con i Thunderbolts, e la loro presenza nel film continuerebbe il trend di riappropriazione degli ‘eroi e cattivi di strada’ da parte dei Marvel Studios.

L’altro grosso eroe che di certo contribuirebbe ad accrescere il già forte interesse dei fan per il film dei Thunderbolts è quello di Deadpool: il personaggio interpretato da Ryan Reynolds tornerà protagonista di un nuovo film stand-alone ambientato nel MCU attualmente in lavorazione (e che si presume uscirà nella Fase 7 dei Marvel Studios) ma vederlo uccidere per conto del governo al fianco dei Thunderbolts sarebbe una vera gioia per gli appassionati.

