Thunderbolts sarà qualcosa di mai visto prima nel MCU, parola di David Harbour

Dopo le nuove foto dal set di Captain America: New World Order arrivano novità anche dal suo 'film gemello' Thunderbolts, anch'esso sequel degli eventi della serie tv Falcon & The Winter Soldier.

Nel corso di una recente intervista promozionale, infatti, la star di Stranger Things David Harbour, che riprenderà il ruolo di Red Guardian dal precedente Black Widow, ha lodato il lavoro dei Marvel Studios con il prossimo film della saga Thunderbolts, che a quanto pare sarà qualcosa ci totalmente innovativo per il Marvel Cinematic Universe. Dal CinemaCon, che lo ha convocato per presentare il nuovo film Sony Gran Turismo, basato sull'iconica saga di videogame Playstation, l'attore ha dichiarato: "È davvero bello. La Marvel sta cambiando. Sono sempre sorprendenti, ma questa particolare squadra di lavoro sa cosa sta facendo con questo nuovo film. Sarà molto diverso da qualsiasi altro film Marvel che ho visto".

Ricordiamo che Thunderbolts uscirà il 26 luglio 2024, qualche settimana dopo l'uscita di Captain America: New World Order, previsto invece per il 3 maggio. Il film sarà un crossover di diversi capitoli precedenti del MCU, da Black Widow ad Hawkeye, passando per Ant-Man & The Wasp e Falcon & The Winter Soldier, e presenterà un nuovo team composto esclusivamente da 'cattivi' il cui roster include Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), Yelena Belova (Florence Pugh), Red Guardian (David Harbour), Ghost (Hannah John-Kamen), Bucky Barnes (Sebastian Stan), U.S. Agent (Wyatt Russell) e Taskmaster (Olga Kurylenko). Inoltre, da Captain America: New World Order tornerà anche Harrison Ford nei panni del generale Ross mentre Steven Yeun sarà un nuovo personaggio avvolto dal mistero ma descritto come centrale per la trama e rilevante per il futuro del MCU.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!