Thunderbolts, Marvel vuole Harrison Ford per sostituire William Hurt come generale Ross?

Un nuovo rumor fattosi rapidamente largo sul web in queste ore indica che Harrison Ford è o è stato nel mirino della Marvel per sostituire il compianto William Hurt all'interno dei progetti del Marvel Cinematic Universe, nel quale l'attore interpretava il generale Thaddeus 'Thunderbolt' Ross.

Secondo The Hot Mic Podcast, infatti, i Marvel Studios starebbero cercando di trovare un nuovo attore per interpretare il generale Ross, e in base alle informazioni ottenute dai presentatori la prima scelta dello studio di Kevin Feige sarebbe nientemeno che Harrison Ford, già protagonista delle saghe di Star Wars e Indiana Jones. Sebbene molti insider in queste ore stiano negando che l'interprete di Indy e Han Solo abbia firmato per il ruolo, diverse fonti avrebbero confermato che Harrison Ford è ancora o è stato la prima scelta dello studio.

A questo punto non è chiaro come si evolverà la situazione, ma addirittura The Hot Mic sostiene che originariamente l'annuncio di Harrison Ford nel MCU sarebbe dovuto arrivare al D23: tuttavia i piani sono cambiati come favore personale alla presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy, che voleva che tutti i riflettori dedicati ad Harrison Ford fossero puntati sul suo ritorno nei panni di Indiana Jones in Indiana Jones 5 di James Mangold, dato che sarà la sua ultima uscita nei panni del famoso avventuriero creato da Steven Spielberg e George Lucas. Naturalmente non si tratta di informazioni ufficiali, dunque continuate a seguirci per eventuali aggiornamenti.

William Hurt, lo ricordiamo, ha debuttato nel Marvel Cinematic Universe ne L'incredibile Hulk del 2008. Da allora ha ripreso più volte il ruolo in varie titoli della saga, come Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e Black Widow. Dopo la sua morte, avvenuta a marzo scorso, la Marvel non ha mai affrontato pubblicamente la questione di un recasting.

