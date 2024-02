Thunderbolts, Lewis Pullman in perfetto stile Marvel: ha imparato a schivare le domande

Nonostante la sua presenza nel cast non sia stata ancora confermata ufficialmente, Lewis Pullman dovrebbe far parte del nuovo film MCU Thunderbolts, nel ruolo di Sentry, personaggio inizialmente affidato a Steven Yeun. Di recente, all'attore è stato chiesto qualche dettaglio in più sul progetto ma la risposta è stata evasiva.

Una risposta in pieno stile Marvel. A Lewis Pullman è stato chiesto quando inizieranno le riprese del film:"Mi sto divertendo a Venice Beach, a Santa Monica. Sto soltanto andando dove mi porta il vento" ha risposto in maniera criptica l'attore di Top Gun: Maverick.



In realtà, le riprese di Thunderbolts sono iniziate questa settimana, come ha confermato Florence Pugh, mentre Steven Yeun ha dichiarato di sperare di avere un'altra occasione dopo aver lasciato il progetto per conflitti di programmazione:"Penso che per me, il passare del tempo e il cambiamento delle cose mi abbiano un po' allontanato. Ma so che il regista [Jake Schreier] farà un lavoro incredibile. Ora è troppo presto per dirlo [quando tornerà], probabilmente ho fatto arrabbiare troppe persone andandomene, quindi dirò soltanto grazie per avermi incluso. Ho alcune idee, ma ho sentito dire che se le dici non le otterrai mai quindi le tengo strette al petto".



Il cast di Thunderbolts include Florence Pugh (Yelena Belova), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldato d'Inverno), David Harbour (Guardiano Rosso), Julia Louis-Dreyfus (Valentina Allegra de Fontaine) e Wyatt Russell (John Walker/U.S. Agent).

Scoprite le ultime indiscrezioni sulla trama di Thunderbolts.