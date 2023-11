Thunderbolts, il legame tra Sentry e Void sarà cambiato per la Saga del Multiverso?

Anche grazie alle recenti dichiarazioni di Robert Kirkman, sembra ormai assodato che Sentry farà il suo debutto nel MCU durante Thunderbolts, nuovo film dei Marvel Studios in arrivo il 25 luglio 2025.

Il personaggio sarà interpretato da Steven Yeun, famoso attore di The Walking Dead e visto recentemente nell'acclamato Nope di Jordan Peele, ma a quanto pare le sue origini - e in particolare il legame con il suo 'acerrimo nemico' Void - potrebbe essere stato soggetto a grandi cambiamenti per assecondare lo sviluppo della Saga del Multiverso del MCU.

Come anticipato dal famoso insider Can we get some toast, tra i più in vista nel settore grazie ai suoi scoop sempre accurati, nel MCU Void sarà una vera e propria realtà alternativa che Sentry, alias Robert Reynolds, può visitare fisicamente: chi conosce i fumetti Marvel dunque si ritroverà di fronte ad un grosso cambiamento, dato che sulla carta stampata Void è la personalità repressa del supereroe, forte tanto quanto lui ma malvagia e implacabile. Da notare poi che il post dell'insider parla di 'personaggi' al plurale, lasciando intendere dunque che non solo Sentry ma tutti i Thunderbolts faranno visita all'universo alternativo oscuro di Void nel corso della storia del film, aggiungendo così un'altra dimensione parallela alle tante già viste nel corso della Saga del Multiverso.



Ricordiamo che, in attesa di capire quale sarà il ruolo di Sentry in Thunderbolts, il roster del gruppo sarà composto da Julia Louis-Dreyfus nel ruolo di Valentina Allegra de Fontaine, Florence Pugh in quello di Yelena Boleva, Sebastian Stan in quello di Bucky Barnes, David Harbour in quello di Red Guardian, Wyatt Russell in quello di U.S. Agent, Hannah John-Kamen in quello di Ghost e Olga Kurylenko in quello di Taskmaster.



In queste ore, sempre Can we get some toast ha anticipato che la Marvel aveva previsto un cameo di Soldato d'Inverno in Daredevil: Born Again, ma al momento non è dato sapere se il ruolo di Sebastian Stan sarà mantenuto dopo il recente reboot produttivo voluto da Kevin Feige.