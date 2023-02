Thunderbolts, Kevin Feige descrive il ruolo di Bucky:'Sarà il leader del film'

Uno dei progetti maggiormente chiacchierati del Marvel Cinematic Universe è Thunderbolts, con il team che farà parte del film annunciato al D23, generando diverse discussioni. Il film sarà una sorta di sequel di Black Widow, con la presenza di Florence Pugh, David Harbour e Olga Kurylenko. Tra i personaggi anche Bucky Barnes.

E proprio della sorprendente presenza di Bucky ha parlato in un'intervista a EW il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige:"Abbiamo un sacco di cose che inizieremo a girare relativamente presto. La cosa divertente, l'ho detto alla D23, è che sono a malapena eroi. Nessuno di loro si considera un eroe. Quando il tuo leader de facto è Bucky Barnes è tutto quello che devi sapere, questo è il problema. Ma ripeto, è merito del lavoro incredibile che la direttrice di casting Sarah Finn ha fatto nell'intero MCU. Hai David Harbour e Florence Pugh e tutte queste persone che sono al massimo della loro carriera e che appaiono in tutto quello che stanno facendo. Sono già qui e sono ben affermati nel MCU e possiamo costruire il film intorno a loro" ha dichiarato Feige.



Sebastian Stan non ha letto lo script ma ha dichiarato che ci sono tante porte aperte per il suo personaggio.

L'ultima apparizione dell'attore nel ruolo di Bucky risale alla prima stagione della serie The Falcon and the Winter Soldier, mentre sul grande schermo ha partecipato ad Avengers: Endgame nel 2019.



Sul nostro sito trovate tutti gli ultimi rumor su Thunderbolts, uno dei progetti cinematografici futuri del Marvel Cinematic Universe.