Thunderbolts, Justin Hammer tornerà nel MCU? La risposta di Sam Rockwell

Nel corso di una recente intervista il premio Oscar Sam Rockwell ha parlato della possibilità di tornare nel Marvel Cinematic Universe per riprendere il ruolo del villain Justin Hammer, apparso per la prima volta in Iron Man 2.

Commentando l'annuncio del cast di Thunderbolts durante la presentazione dei Marvel Studios al d23, Rockwell è stato al centro di un botta e risposta con The Playlist, nel quale ha paragonato il suo Justin Hammer a Lex Luthor e ammesso di essere prontissimo a riprendere il ruolo:

Rockwell: “Sì, decisamente, certo che sarei pronto a tornare. I Thunderbolts... chi sono adesso? Non c'erano con War Machine... giusto?"

The playlist: "No, Thunderbolts è come un film di squadra di cattivi."

Rockwell: "Oh, wow."

The playlist: "Speriamo che ci sia qualcosa per te".

Rockwell: “Sì, mi piacerebbe. Thunderbolts sembra fantastico... Quali cattivi ci sarebbero?"

The playlist: "In questo momento ne hanno parecchi, dalla nuova Vedova Nera a Winter Soldier, sai, dopo la serie Falcon and the Winter Soldier".

Rockwell: "Sì, sì, figo, sembra divertente."

The playlist: "Ai fan piacerebbe vedere di nuovo Justin Hammer".

Rockwell: “Beh si, anche a me! Hammer è un ruolo divertente da interpretare, è il Lex Luthor della Marvel".

Recentemente i Marvel Studios hanno riconvocato due vecchi villain del MCU, ovvero Abominio di Tim Roth e il Leader di Tim Blake Nelson, entrambi visti l'ultima volta in The Incredible Hulk e scelti rispettivamente per la serie tv She-Hulk e il film Captain America: New World Order. E, anche escludendo Thunderbolts, la Fase 5 del MCU avrà parecchi progetti che potrebbero includere il ritorno di Justin Hammer: tra questi spiccano soprattutto le serie tv Iron Heart e Armor Wars, entrambe legate all'eredità di Tony Stark. Tra l'altro Justin Hammer è già stato al centro di alcuni rumor su Armor Wars, ed è quanto mai curioso che Rockwell, nella sua intervista, abbia menzionato specificatamente War Machine, che di quella serie tv sarà il protagonista...

Al momento comunque non c'è nulla di ufficiale, quindi rimanete sintonizzati.