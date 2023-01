Thunderbolts, Julia Louis-Dreyfus avrà il suo costume? 'Potrebbe ancora succedere'

Finora abbiamo visto decisamente poco di Valentina Allegra de Fontaine: la contessa ha fatto la sua prima apparizione in The Falcon and the Winters Soldier, per poi tornare per brevi cameo in Black Widow e Black Panther: Wakanda Forever, sempre in abiti borghesi. Che Thunderbolts sia la volta buona per vederla con indosso il suo costume?

Mentre già trapelano spoiler sull'aspetto dell'Hulk Rosso di Harrison Ford, infatti, nulla ancora si sa circa la possibilità che Val faccia la sua comparsa negli abiti con cui siamo soliti vederla nei fumetti: Julia Louis-Dreyfus, però, non sembra intenzionata a scartare questa possibilità.

"Potrebbe ancora accadere! [...] Potrei farlo, sarò in Thunderbolts. Già, i buoni diventeranno i cattivi e i cattivi si comporteranno da buoni" sono state le parole della star di Seinfeld, che comunque ha rifiutato ancora una volta l'appellativo di villain per la sua Contessa: "Penso che lei assottigli la linea che separa il bene dal male. Penso sia un po' entrambe le cose. Ma credo sia davvero molto poco chiaro, per me è ancora poco chiaro" ha spiegato l'attrice.

E voi, che sensazioni avete sull'ancora misteriosa Valentina Allegra de Fontaine? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, quando dovrebbero partire le riprese di Thunderbolts.