Thunderbolts: Harrison Ford sarà Red Hulk? Il produttore: 'Aspettate e vedrete'

Da qualche settimana gira voce che la Marvel voglia Harrison Ford per sostituire il compianto William Hurt come Generale Ross. Recentemente il produttore di Thunderbolts Nate Moore è ritornato sulla vicenda, senza né confermare né smentire ufficialmente la notizia.

Dal D23 Expo della Disney di quest'anno molte sono state le novità e le rivelazioni riguardo il futuro cinematografico della Marvel. Dopo l'annuncio del ritorno dell'attore Tim Blake Nelson e del suo The Leader, personaggio interpretato in The Incredible Hulk, un'altra grande novità potrebbe interessare uno degli attori più amati di Hollywood.

In seguito alla morte di William Hurt, il personaggio di Thaddeus Ross, si sono moltiplicate le voci che insistentemente vorrebbero al suo posto Harrison Ford. L'attore di Indiana Jones e Han Solo potrebbe quindi vestire i panni del Generale Ross sia in Thunderbolt che, presumibilmente in Captain America 4. Notizia questa che non ha potuto non mandare in visibilio i fan, che ora si chiedono in che modo Ford porterà a compimento il destino del personaggio e se riuscirà a mantenere una (seppur parziale) aderenza con il fumetto.

Nate Moore, il produttore di Black Panther: Wakanda Forever e vicepresidente della produzione dei Marvel Studios, è ritornato recentemente sulla questione: "Insomma, credo che dovrete aspettare e vedere!", ha stuzzicato in un'intervista a Comicbook.com.

Per un progetto ancora in forse, un altro si concluderà nel migliore dei modi: Harrison Ford vestirà nuovamente in panni di Indiana Jones e lo far per l'ultima volta!