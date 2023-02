Thunderbolts, Harrison Ford sul suo ingresso nell'MCU: 'Tutti sembravano divertirsi'

Di attori di un certo rango pronti ad entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe ne abbiamo visti un bel po': Harrison Ford è dunque solo l'ultimo di una lunga lista, ma erano davvero in pochi ad aspettarsi una scelta simile da parte dell'attore di Indiana Jones e Star Wars! Perché, dunque, Thunderbolts ha convinto il buon Harrison?

Mentre cominciano a trapelare immagini del possibile look dell'Hulk Rosso di Harrison Ford, dunque, è proprio il diretto interessato a tornare sull'argomento, rispondendo a chi gli chiedeva le ragioni che l'hanno spinto ad accettare l'offerta di Kevin Feige e dei Marvel Studios.

"Non lo so. Io stesso non so spiegarmelo, semplicemente lavoro qui. Ho pensato: 'Tutti gli altri sembrano divertirsi un sacco'. Vedevo tutti questi attori fantastici trascorrere dei bei momenti e a me piace fare cose diverse da tutto ciò che ho fatto e far divertire le persone così. Quindi ne proverò un pezzo" sono state le parole di Ford.

Alla sua età e con una carriera come la sua alle spalle, d'altronde, il nostro Harrison non ha certo bisogno di farsi troppi problemi sui progetti a cui dedicarsi: speriamo, ovviamente, che neanche in questo caso debba pentirsi della sua scelta! Recentemente, intanto, è stato confermato che Thunderbolts sarà un sequel di Black Widow.