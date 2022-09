Thunderbolts, Hannah John-Kamen:'Per Ghost sarà interessante connettersi a qualcuno'

Nel corso dell'ultimo Comic-Con Marvel ha annunciato la produzione di un film sul team Thunderbolts, e di recente è stata annunciata la composizione del gruppo di protagonisti. Tra loro anche Ghost, che sarà interpretata da Hannah John-Kamen. Di recente l'attrice ha parlato del personaggio dopo il D23 Disney.

"Beh, non le piace essere toccata... Quindi sarà un aspetto interessante. A livello sociale non è molto socievole. È cresciuta in quella cupola e di conseguenza non ha mai avuto contatto umano con nessuno. Per Ghost sarà interessante connettersi a qualcuno" ha dichiarato John-Kamen. L'attrice è nota per il ruolo di Dutch nella serie Killjoys, e per aver recitato in show come Misfits, Black Mirror e The Hour, oltre a film quali Ready Player One, Resident Evil: Welcome to Raccon City e il reboot di Tomb Raider. Ha recitato nel ruolo di Ghost in Ant-Man and the Wasp.



Il resto del team di Thunderbolts sarà composto da Yelena Belova (Florence Pugh), U.S. Agent (Wyatt Russell), Soldato d'Inverno (Sebastian Stan) e Guardiano Rosso (David Harbour).

Sul futuro del franchise si è espresso in questi termini Kevin Feige:"[...] Penso che sia importante poter avere storie introduttive autonome come Ms. Marvel, come Moon Knight, e altre storie che si interconnettono e pongono le basi per una trama più ampia. Molto di ciò che abbiamo fatto è stato porre le basi per questa trama più ampia, con la Dinastia Kang e la saga del Multiverso. Ora spero che la gente accorrerà per questo viaggio [...]".



