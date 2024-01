Thunderbolts, Geraldine Viswanathan sostituisce Ayo Edebiri nel film MCU!

A seguito dei ritardi in cui è incorsa la produzione di Thunderbolts è stata ufficializzata la sostituzione di Ayo Edebiri con Geraldine Viswanathan pronta a prendere il posto dell’interprete di The Bear nel nuovo progetto del Marvel Cinematic Universe e che dovrebbe debuttare a metà del 2025 presentando un nuovo nugolo di antieroi dei fumetti.

Dopo aver ipotizzato 5 attori che potrebbero prendere il posto di Steven Yeun in Thunderbolts, torniamo ad occuparci del progetto del dipartimento cinematografico della Casa delle Idee per riportare di un altro cambiamento nel cast causato dai ritardi dovuti agli scioperi che hanno bloccato Hollywood nell’estate del 2023 e ai calendari pienissimi degli artisti che sarebbero dovuti essere coinvolti nel progetto.

Come il sudcoreano, infatti, anche l’attrice di Boston ha dovuto abbandonare l’idea di entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe venendo sostituita dall’australiana che abbiamo recentemente potuto ammirare in Drive-Away Dolls di Ethan Coen. Il film, la cui trama è ancora un mistero, presenterà un cast corale di grandissima importanza e sarà diretto da Jake Schreier a quasi un decennio dal suo ultimo lavoro cinematografico.

In attesa di poter scoprire qualcosa di più del nuovo film del Marvel Cinematic Universe e di poter capire se ci saranno altre defezioni obbligate, vi lasciamo all’indiscrezione che vorrebbe Rachel Weisz e Laurence Fishburne in Thunderbolts.