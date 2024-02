Thunderbolts, Florence Pugh: 'Sembra tutta un'incertezza ancora'

Thunderbolts è uno dei film Marvel più attesi, anche in virtù dei numerosi rallentamenti che la sua produzione ha dovuto subire a seguito degli scioperi ad Hollywood.

Adesso il film è in lavorazione e, poco dopo la notizia dell'ingresso di Lewis Pullman nel cast di Thunderbolts, arrivano le parole di Florence Pugh, incredula di essere finalmente in procinto di vestire nuovamente i panni di Yelena Belova di fronte alla macchina da presa. L'attrice, attualmente impegnata con la promozione di Dune: Parte 2, ha parlato del suo stato d'animo alla "vigilia" della sua partenza alla volta di Atlanta per girare le sue parti in Thunderbolts.

"Ci si sente ancora come se non dovesse succedere, visto il numero di volte in cui è stato messo in pausa: è un sentimento naturale", ha affermato Pugh, che poi ha proseguito dicendo: "Ma, subito dopo i miei impegni attuali, andrò. Quando avrò concluso le interviste, partirò per Atlanta, inizierò a prepararmi e a fare qualche altra intervista con voi, ragazzi. E poi basta, sarò impegnata con le riprese".

Proprio come Sebastian Stan, impaziente ed eccitatissimo all'idea di lavorare sul set di Thunderbolts, anche Florence Pugh è apparsa felice dell'imminente inizio delle riprese: "È meraviglioso. Quando abbiamo girato Black Widow pensavamo che avremmo realizzato il film successivo relativamente prima di quanto abbiamo fatto. C'era questa cosa che incombeva e che aspettavamo di girare ad un certo punto nel futuro. Ora sta finalmente succedendo ed è surreale. Ma sta tornando. Yelena sta tornando", ha concluso la star.