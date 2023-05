Thunderbolts, Florence Pugh sul suo esordio nell'MCU: 'Il mondo dell'indie si è risentito'

Il cinema indipendente ha dato moltissimo a Florence Pugh, che grazie a film come Midsommar e Lady Macbeth (che d'altronde devono a loro volta molto al talento della nostra) ha dato slancio a una carriera tra le più promettenti della Hollywood odierna: proprio quel mondo lì, però, sembra non aver preso bene l'esordio dell'attrice nell'MCU.

Pronta a tornare nei panni di Yelena in Thunderbolts, Pugh ha infatti già preso parte a Black Widow e a Hawkeye, legandosi a un franchise che ha chiaramente ben poco a che vedere con il cinema indipendente e facendo così indispettire non pochi esponenti di quel cinema che qualche anno fa ne ha lanciato la carriera.

"Un sacco di persone nel mondo del cinema indie si sono arrabbiate con me. Erano tipo: 'Grandioso, ora è andata via per sempre'. Ma non è vero, io lavoro duro come ho sempre fatto. Ho sempre fatto un film dietro l'altro. Semplicemente ora la gente li guarda. In qualche modo hai bisogno di riuscire a organizzarti meglio con i tuoi programmi" ha spiegato la protagonista di Piccole Donne e Don't Worry Darling.

E voi, quale Florence Pugh preferite? Quella da film indipendenti o quella dedita ai grandi blockbuster? Pensate ci sia davvero una differenza? Diteci la vostra nei commenti! Tornando al nuovo film Marvel, intanto, David Harbour ha promesso grandi cose in vista di Thunderbolts.