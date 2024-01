Thunderbolts, nel nuovo film Marvel tornano anche Rachel Weisz e Laurence Fishburne?

Dopo le ultime indiscrezioni sul casting di Sentry, in queste ore si è parlato di possibili ritorni illustri dal passato del Marvel Cinematic Universe per il prossimo film crossover Thunderbolts.

Secondo Production Weekly, sia Melina Vostokoff (Rachel Weisz) che Bill Foster (Laurence Fishburne) appariranno nel prossimo film dei Marvel Studios, le cui riprese dovrebbero iniziare tra marzo e aprile: per i fan dalla memoria corta, nel MCU Bill Foster è stato introdotto in Ant-Man and the Wasp in un ruolo abbastanza minore, e ad eccezione della seconda stagione della serie tv animata What If è stato visto l'ultima volta al fianco di Ava Starr/Ghost, che si era data alla macchia al termine del film: allo stesso tempo Melina Vostokoff, è la "moglie" di Red Guardian e "madre" di Yelena Belova e Natasha Romanoff in Black Widow.

Il ritorno di entrambi i personaggi sarebbe giustificato dalla presenza di Red Guardian (David Harbour), Ghost (Hannah John-Kamen) e Yelena Belova (Florence Pugh) nella formazione dei Thunderbolts, che includerà anche Bucky Barnes/The Winter Soldier (Sebastian Stan), John Walker/U.S. Agent (Wyatt Russell) e Taskmaster (Olga Kurylenko), altro personaggio di Black Widow.

La data d'uscita di Thunderbolts è fissata per il 25 luglio 2025. Nel cast ci sarà anche Ayo Edebiri di The Bear e, si pensa, Harrison Ford nel ruolo di 'Thunderbolt' Ross, personaggio che i fan rivedranno in Captain America: Brave New World, in uscita invece il 14 febbraio 2025.