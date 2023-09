Thunderbolts, nuovi dettagli su Sentry: che ruolo avrà il supereroe di Steven Yeun?

Sappiamo da diverso tempo che, stando agli insider, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe Thunderbolts, crossover tra diversi anti-eroi della saga Marvel Studios, rappresenterà anche l'esordio sul grande schermo di Sentry, interpretato da Steven Yeun, ma quale sarà il suo ruolo?

A questa domanda ha provato a rispondere il noto scooper online Can we get some toast, che sui suoi canali social in queste ore ha anticipato che Sentry farà molto probabilmente parte del team dei Thunderbolts dall'inizio del film, e il personaggio "sarà parte integrante della storia per i primi due atti del film". Tuttavia, alla fine del secondo atto succederà "qualcosa che strapperà via Sentry dal team".

Per chi conosce il personaggio dei fumetti Marvel Comics - uno dei supereroi più potenti della mitologia Marvel, nato da un siero del supersoldato 100mila volte più forte di quello che diede a Steve Rogers i poteri di Captain America - sa già che probabilmente quel 'qualcosa' altri non è che The Void: ai neofiti basti sapere che The Void è la personalità repressa di Robert Reynolds, l'uomo dietro il costume di Sentry, un essere cresciuto segretamente nella psiche del personaggio alimentato dal suo 'lato oscuro' e forte come il suo 'lato chiaro'. Secondo i rumor, i Thunderbolts dovranno affrontare proprio Sentry quando The Void prenderà il sopravvento e scatenerà i suoi micidiali poteri.

