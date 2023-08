Thunderbolts, nuovi dettagli sul film Marvel con Florence Pugh: 'Sarà universale'

Il regista nominato agli Emmy Jake Schreier ha recentemente parlato con Collider del suo lavoro nella serie antologica di Netflix Beef, ma ha anche fornito alcune preziose informazioni sul suo prossimo lavoro, l'attesissimo film Marvel con Florence Pugh Thunderbolts.

A proposito dell'enorme cast del prossimo progetto del Marvel Cinematic Universe, il regista ha dichiarato: "La prima cosa che è saltata fuori quando ho firmato è che il cast è semplicemente incredibile. Qualsiasi film con quel cast, voglio dire, come potresti non essere entusiasta di lavorare con questo gruppo di persone? E inoltre, Jon Watts [regista dei film di Spider-Man con Tom Holland, ndr] è stato mio compagno di stanza del college, e sapendo che ha avuto una grande esperienza con la Marvel non ho esitato neanche un po' ad accettare. Oltre a ciò, mi intriga il fatto che Thunderbolts offrirà un nuovo approccio e una storia diversa dal solito. Non è un sequel: sì, alcuni personaggi sono apparsi prima nella saga, ma sarà racconta una storia completamente nuova, e con una prospettiva molto diversa da quella solita."

Alla domanda sul tono e sullo stile che porterà in Thunderbolts per aiutare il film a distinguersi dai suoi predecessori del MCU, il regista descrive il suo approccio come uno sforzo per creare qualcosa di unico e specifico: "Questo film riguarda molto i personaggi e quel qualcosa di specifico che li unisce. C'è qualcosa che tutti loro stanno attraversando e non si tratta di una storia di supereroi tradizionale. E nel fare qualcosa di così specifico, il film è diventato qualcosa di universale".

Marvel's Thunderbolts fa parte della Fase 5 dell'MCU ed è attualmente previsto per il 20 dicembre 2024. Il film, lo ricordiamo, secondo le indiscrezioni dovrebbe introdurre il supereroe Sentry nel MCU.