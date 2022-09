Thunderbolts, David Harbour: 'Una squadra di antieroi alla Dungeons & Dragons'

Continuano a circolare news e curiosità sul film targato Marvel Thunderbolts e David Harbour ha recentemente preannunciato una pellicola tra damma e commedia con un gruppo di antieroi alquanto atipico.

Il D23 tenutosi a Los Angeles la scorsa settimana ha offerto materiale interessante su più di un progetto targato Disney e tra le varie dichiarazioni, alcune hanno interessato anche la pellicola diretta da Jake Schreier.

Il cast è composto da alcuni dei nomi più chiacchierati di Hollywood e mette insieme personaggi tra loro profondamente diversi. Sul grande schermo potremo ammirare: la Yelena Belova di Florence Pugh, il Soldato d'Inverno di Sebastian Stan, l'Agente USA di Wyatt Russell, il Guardiano Rosso di David Harbour, il Fantasma di Hannah John-Kamen e il Taskmaster di Olga Kurylenko.

Durante la presentazione del film, il presidente della Marvel Kevin Feige ha detto dal palco dell'evento Disney: "Vi dice molto sulla squadra il fatto che l'amato Soldato Winder è il più stabile tra loro", con Harbour che ha continuato scherzosamente: "È come Dungeons and Dragons, dove ci si incontra in una taverna e c'è un nano che beve una birra e poi c'è una figura elfica laggiù, ci riuniamo tutti e poi c'è questo fantasma... non credo che succederà così".

Non resta quindi che attendere l'uscita di Thunderbolts, pellicola conclusiva della Fase 5 dell' MCU, per ammirare sul grande schermo dei supercriminali reclutati per andare in missione per conto del governo.