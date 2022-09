Thunderbolts, David Harbour sovraeccitato: 'Red Guardian ha un nuovo costume!'

Certi giorni, David Harbour somiglia incredibilmente ai suoi personaggi. Nel caso di Red Guardian nel MCU, a un ragazzone poco cresciuto, a un eterno entusiasta. Tanto che con gli aggiornamenti sui Thunderbolts dal D23 e la sua entrata nel team, anticipa sovraeccitato il restyling del costume: "Come Captain America!".

Tanti, tantissimi aggiornamenti dal lato Marvel Studios dopo le ultime giornate al D23 di Anaheim. Molte delle prossime serie in arrivo, in produzione o in sviluppo hanno ottenuto trailer, trame o nuovi attori: una new entry in Loki da Indiana Jones, ma anche il primo trailer esclusivo di Ironheart e la trama svelata di Armor Wars, che si pensava a rischio cancellazione fino a qualche settimana fa. Il fatto è che nuovi eroi si prendono sempre più spazio in sostituzione delle vecchie formazioni. Un concetto che è stato ribadito proprio da Kevin Feige sul palco del D23.

Il Presidente dei Marvel Studios ha confermato che gli Avengers non esisteranno più, nonostante i due titoli annunciati al SDCC, sostituiti almeno per lungo tempo dalla nuova squadra dei Thunderbolts. Solo due giorni fa abbiamo preso visione della nuova formazione e fra loro c’è anche il Red Guardian di David Harbour, che come anche la figlia Yelena Belova ha ottenuto l’agognato restyling del costume, pratica comunque nel MCU per quegli eroi su cui si intenda investire per il lungo periodo.

Harbour stesso ha intuito il passo in avanti rappresentato da questo avanzamento e ha commentato con eccitazione: "Mi è stato detto che avrei ottenuto un nuovo costume. E non voglio arrivare a dire la parola con la "F", ma ne sono davvero entusiasta. Se guardiamo al percorso di Capitan America, lo vedi sempre diverso in ogni film: prma con la stella bianca, poi con la stella nera. Voglio anche io un armadio pieno di costumi e attualmente sono sulla buona strada”. Al di là della sua iconicità nei fumetti, a voi ha convinto il debutto di Red Guardian nel MCU? Ditecelo nei commenti!