Thunderbolts, David Harbour su Red Guardian: 'Vi sorprenderà'

Come ben sapete, Thunderbolts sarà l'ultimo capitolo della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe e si focalizzerà sul team guidato da dietro le quinte da Valentina Allegra de Fontaine.

La squadra sarà composta da Florence Pugh (Yelena Belova/Black Widow II), Wyatt Russell (John Walker/U.S.Agent), Hannah John-Kamen (Ava/Ghost), Sebastian Stan (Winter Soldier) Taskmaster (Olga Kurylenko) e David Harbour (Alexei Shostakov/Red Guardian). Proprio quest'ultimo ha recentemente parlato del suo personaggio, visto l'ultima volta in Black Widow:

"Adoro Red Guardian. Non vedo l'ora di scoprire tutti gli strati del personaggio", ha raccontato l'attore a Total Film. "La cosa grandiosa è che non è chissà quanto dettagliato nei fumetti, come alcuni degli altri supereroi Marvel. Quindi possiamo giocare con il personaggio e sorprendere tutti".

"Mi piace molto [Alexei] e amo Florence [Pugh] nei panni di Yelena". Ha continuato. "Per non parlare di Wyatt Russell di Falcon and the Winter Soldier e di Sebastian Stan. Hai tutti questi personaggi fantastici e colorati. Sono davvero entusiasta di questo film".

Nel cast della pellicola Marvel vedremo anche l'amato Harrison Ford, che vestirà i panni del Generale Ross dopo la scomparsa di William Hurt. Parlando della trama del film invece, secondo gli ultimi rumor in Thunderbolts si scatenerà una guerra tra USA e Wakanda.

Rimanete sintonizzati per non perdervi i prossimi aggiornamenti!