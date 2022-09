Thunderbolts, David Harbour: 'Sarà 50% commedia 50% drammatico'

Sono state tante le informazioni su Thunderbolts rivelate al D23 Expo. Nel corso dell'evento che si è tenuto questo weekend, David Harbour è intervenuto dicendo che i fan del Marvel Cinematic Universe possono aspettarsi un sacco di dramma e divertimento dal nuovo Superteam.

"Credo che siano tutte persone difficili che hanno molte debolezze", ha detto l'attore alla convention riferendosi ai vari membri della squadra. "Come forse saprete, e come sicuramente so già io, quando viene messo insieme un gruppo di persone con varie debolezze, c'è spesso dramma e commedia". Ed è proprio questo che possiamo aspettarci dalla pellicola, in arrivo nelle nostre sale dal 26 Luglio 2024.

In Thunderbolts, in effetti, vedremo una serie di personaggi molto diversi tra di loro, che fanno parte di differenti ceti sociali. Avremo infatti protagonisti come Bucky Barnes (Sebastian Stan) e Red Guardian (David Harbour) o Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), ma anche cattivi come Ghost (Hannah John-Kamen) e Taskmaster (Olga Kurlenko). A queste due fazioni si uniranno quelli che potremmo definire degli antieroi, come Yelena Belova e John Walker.

E voi, cosa ne pensate di questa unione di personaggi così tanto lontani gli uni degli altri? Vi sembra interessante? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto David Harbour parla del suo nuovo costume: ecco come sarà!