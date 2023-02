Thunderbolts, David Harbour:'Ecco quale compagno del team è il mio preferito'

Il film Thunderbolts è uno dei progetti maggiormente attesi della prossima fase del Marvel Cinematic Universe, soprattutto per il tipo di storia che verrà raccontata. Il nutrito cast comprende anche David Harbour nei panni di Red Guardian, già visto in Black Widow al fianco di Scarlett Johansson/Natasha Romanoff.

Intervistata da The Playlist, la star di Stranger Things e Hellboy, David Harbour, ha confessato quale personaggio di Thunderbolts preferisce:"Per quanto riguarda i nuovi ragazzi dirò che amo davvero quello che ha fatto Wyatt Russell. E penso ad un Captain America oscuro e come sarà il rapporto con Red Guardian. In fondo Red Guardian è solo un ostacolo per Captain America, è ossessionato da lui. E sebbene Mackie sia il vero Captain America, Wyatt è una versione più oscura di quella cosa patriottica. E, in quanto Red Guardian, sono molto interessato a sapere dove porta tutto questo" ha dichiarato Harbour. Thunderbolts sarà un sequel di Black Widow, il primo film interamente dedicato a Natasha Romanoff/Vedova Nera interpretata da Scarlett Johansson.



Il team di Thunderbolts comprende Soldato d'Inverno (Sebastian Stan), Yelena Belova (Florence Pugh), Taskmaster (Olga Kurylenko), U.S. Agent (Wyatt Russell) e Red Guardian (David Harbour), con Hannah John-Kamen che non dovrebbe far parte del gruppo.



Nei giorni scorsi Kevin Feige ha dichiarato che Bucky Barnes sarà il leader del gruppo, sottolineando l'importanza della sua presenza all'interno del film.