Thunderbolts, David Harbour ne è certo: 'Sarà come lanciare una bomba sulla Fase 5'

Nei giorni scorsi David Harbour ha dichiarato che Thunderbolts sarà sorprendente e ora, l'attore noto soprattutto per il suo ruolo in Stranger Things, ha ammesso che l'ultimo film della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe lancerà una vera e propria bomba sul franchise di proprietà della Disney.

Nel corso della promozione di Violent Night, il nuovo film pseudonatalizio in cui veste i panni di un particolare Babbo Natale, parlando della pellicola dedicata al gruppo di supereroi composto soprattutto da ex supercriminali e antieroi ha detto:

"Sarà divertente. Sarà strano, sarà azione pura. Sarà come lanciare una bomba sulla Fase 5, il che è fantastico".

Il primo film della Fase Cinque sarà Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che ci permetterà di dare un primo grande sguardo a Kang il Conquistatore, il personaggio interpretato da Jonathan Majors già visto in Loki.

Thunderbolts è la risposta Marvel alla Suicide Squad DC e presenta un cast stellato che include tra gli altri anche Harrison Ford, Florence Pugh e Sebastian Stan. I fan sono curiosi di scoprire come questo gruppo eterogeneo di eroi si comporterà nei confronti di minacce sempre più pericolose e soprattutto di capire in che modo stravolgeranno l'andamento del franchise.

